Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Altenhagen

Bild-Infos

Download

Celle (ots)

Nachdem die Jahreshauptversammlung am 05.01.24 durch die Einsätze beim Hochwasser ausgefallen ist, fand am 19.04.2024 der Nachholtermin der Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Altenhagen statt. Um 20:00 Uhr eröffnete Ortsbrandmeister Holger Meyer die Jahreshauptversammlung. Er begrüßte die Mitglieder, den Stadtbrandmeister Uwe Wiechmann, den Ehrenortsbrandmeister Heinz Schierbaum, die Ortsbürgermeisterin Ute Hinterthür und die Gäste der ortsansässigen Vereine.

In seinem Jahresbericht berichtete Holger Meyer von insgesamt 8 Einsätzen im Stadtgebiet bis zum 24.12.. Unter den Einsätzen waren unter anderem die Löschhilfe auf einem Recyclingbetrieb in Altencelle. Am 24.12. nahm das Einsatzgeschehen einen ungeahnten Verlauf, der Hochwassereinsatz hat die Feuerwehr Altenhagen jeden Tag bis zum Jahresende gefordert. Allein dort sind ca 500 Einsatzstunden angefallen.

Auch die Ausbildung kam nicht zu kurz, bei diversen Diensten und Fortbildungen kamen ca 2150 Ausbildungsstunden zusammen. Das ergab für das vergangene Jahr insgesamt 3000 Einsatz- und Ausbildungsstunden.

Nach den Berichten des Jugendfeuerwehrwartes und des Stadtbrandmeisters konnten noch Ehrungen für 25, 40 und 50 jährige Mitgliedschaft ausgesprochen werden.

Lars Dinglinger aus der Einsatzabteilung und Martin Prüver aus der Altersabteilung konnten für 25 Jahre, Holger Meyer für 40 Jahre und Matthias Rust aus der Altersabteilung konnte für 50 Jährige Mitgliedschaft geehrt werden. Eine für die Feuerwehr Altenhagen erstmalige Ehrung konnte für Dietmar Groß ausgesprochen werden. Dietmar wurde als erstes Mitglied der Einsatzabteilung für 50 jährige Mitgliedschaft geehrt.

Befördert zu Oberfeuerwehrmännern wurden, Martin Boyken, Philip Siebold, Kilian Schulte und Matti Reitz. Oberfeuerwehrfrau wurde Denise Bachl.

Bjarne Reitz und Alexander Vorwerk konnten zu Hauptfeuerwehrmännern und Sven Büscher zum Löschmeister befördert werden.

Nachdem die Jahreshauptversammlung am 05.01.24 durch die Einsätze beim Hochwasser ausgefallen ist, fand am 19.04.2024 der Nachholtermin der Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Altenhagen statt. Um 20:00 Uhr eröffnete Ortsbrandmeister Holger Meyer die Jahreshauptversammlung. Er begrüßte die Mitglieder, den Stadtbrandmeister Uwe Wiechmann, den Ehrenortsbrandmeister Heinz Schierbaum, die Ortsbürgermeisterin Ute Hinterthür und die Gäste der ortsansässigen Vereine.

In seinem Jahresbericht berichtete Holger Meyer von insgesamt 8 Einsätzen im Stadtgebiet bis zum 24.12.. Unter den Einsätzen waren unter anderem die Löschhilfe auf einem Recyclingbetrieb in Altencelle. Am 24.12. nahm das Einsatzgeschehen einen ungeahnten Verlauf, der Hochwassereinsatz hat die Feuerwehr Altenhagen jeden Tag bis zum Jahresende gefordert. Allein dort sind ca 500 Einsatzstunden angefallen.

Auch die Ausbildung kam nicht zu kurz, bei diversen Diensten und Fortbildungen kamen ca 2150 Ausbildungsstunden zusammen. Das ergab für das vergangene Jahr insgesamt 3000 Einsatz- und Ausbildungsstunden.

Nach den Berichten des Jugendfeuerwehrwartes und des Stadtbrandmeisters konnten noch Ehrungen für 25, 40 und 50 jährige Mitgliedschaft ausgesprochen werden.

Lars Dinglinger aus der Einsatzabteilung und Martin Prüver aus der Altersabteilung konnten für 25 Jahre, Holger Meyer für 40 Jahre und Matthias Rust aus der Altersabteilung konnte für 50 Jährige Mitgliedschaft geehrt werden. Eine für die Feuerwehr Altenhagen erstmalige Ehrung konnte für Dietmar Groß ausgesprochen werden. Dietmar wurde als erstes Mitglied der Einsatzabteilung für 50 jährige Mitgliedschaft geehrt.

Befördert zu Oberfeuerwehrmännern wurden, Martin Boyken, Philip Siebold, Kilian Schulte und Matti Reitz. Oberfeuerwehrfrau wurde Denise Bachl.

Bjarne Reitz und Alexander Vorwerk konnten zu Hauptfeuerwehrmännern und Sven Büscher zum Löschmeister befördert werden.

Text: Malte Gwinner (Stellv. Ortsbrandmeister FF Altenhagen)

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell