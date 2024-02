Freiburg (ots) - Am Montag, 12.02.2024, gegen 09:30 Uhr, sind in Bad Säckingen auf der B 34/Schaffhauser Straße in Höhe der Marienstraße drei Fahrzeuge kollidiert. Drei Personen wurden verletzt. Ein in Richtung Murg fahrender 46 Jahre alter Lieferwagen-Fahrer war nach links geraten. Es kam zum Streifvorgang mit ...

