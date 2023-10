Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Umgestürzter Telefonmast blockierte die Straße

Hünxe (ots)

Einsatzmeldung: H2 - Amtshilfe

Datum / Uhrzeit: 13.10.2023, 14:27 Uhr

Einsatzort: Wachtenbrinker Weg, Hünxe

Alarmierte Einheiten: Hünxe, Drevenack

An der Einsatzstelle war ein Telefonmast umgestürzt und blockierte die Straße. Nach Rücksprache mit dem Telekommunikationsanbieter wurde das Kabel mit einem Bolzenschneider durchtrennt und der Holzmast zur Seite geräumt. Die Einheit Hünxe wurde an der Einsatzstelle nicht benötigt und konnte den Einsatz bereits auf der Anfahrt abbrechen. Nach ca. 30 Minuten konnte auch die Einheit Drevenack an ihren Standort zurückkehren.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell