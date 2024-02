POL-FR: Glottertal: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - In der Nacht von Freitag, 09.02.2024, auf Samstag, 10.02.2024, kam es im Bereich March zu drei Einbruchsdelikten zum Nachteil eines Cafés, einer Apotheke sowie einer Bäckerei. Zudem kam es am Freitagabend zu einem Wohnungseinbruch. In der Straße "Am Bahnhof" verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Café, wodurch Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR entstand. Im Innern suchte der oder die Täter offenbar nach Bargeld, blieben jedoch ...

mehr