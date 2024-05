Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen

Kreis Olpe (ots)

Am Wochenende wurden der Polizei Olpe mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen gemeldet.

Zwischen Freitag (10.05.2024) und Samstag (11.05.2024) entwendeten unbekannte Täter eine Geldbörse aus einem weißen VW-Up in der Olper "Eichendorffstraße". Neben Bargeld befanden sich auch zwei EC-Karten in der Geldbörse. Als die Geschädigte den Diebstahl bemerkte, waren bereits mehrere Transaktionen mit den EC-Karten ausgeführt worden. Insgesamt entstand ein Schaden im unteren dreistelligen Eurobereich.

Am Sonntag (12.05.2024) entwendeten Unbekannte in Attendorn ebenfalls eine Geldbörse aus einem grauen Mercedes SLK, der zwischen 13:50 Uhr und 15:10 Uhr in der Ortslage Weuste abgeparkt war. Auch hier entstand ein Schaden im unteren bis mittleren dreistelligen Eurobereich.

Ebenfalls am Sonntag brachen Unbekannte zwischen 10:30 Uhr und 14:30 Uhr ein Wohnmobil in der Ortslage Attendorn-Eichen auf. Das Fahrzeug mit MS-Kennzeichen war in der Listertalstraße abgestellt. Aus dem Wohnmobil wurde ein Handy und eine Handtasche entwendet. Der Gesamtschaden wird hier im mittleren dreistelligen Eurobereich geschätzt.

Einen weiteren Diebstahl gab es am Sonntag in der Drolshagener Ortschaft Kalberschnacke. Zwischen 09:00 Uhr und 14:15 Uhr wurde auf einem Parkplatz ein Nissan Qashqai mit GL-Kennzeichen aufgebrochen. Aus dem Fahrzeug wurde eine Sporttasche entwendet. Auch hier lag der Gesamtschaden im mittleren dreistelligen Eurobereich.

In allen Fällen bittet die Polizei um Hinweise. Diese werden unter der Tel.-Nr. 02761 9269-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell