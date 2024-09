POL-NOM: Unfall zwischen Auto und Radfahrer

Northeim (ots) - Northeim, Sülbendweg, Mittwoch, 04.09.2024, 08.10 Uhr NORTHEIM (Wol) - 54-Jährige leicht verletzt. Am Mittwoch gegen 08.10 Uhr rangierte 67-jähriger Mann aus Dassel mit einem Großraumtaxi in der Northeimer Straße "Sülbendweg" und übersah dabei beim Rückwärtsfahren eine 54-jährige Fußgängerin aus Northeim. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die Northeimerin leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Mann wird nun wegen der ...

