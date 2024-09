Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fußgängerin übersehen

Northeim (ots)

Northeim, Sülbendweg, Mittwoch, 04.09.2024, 08.10 Uhr

NORTHEIM (Wol) - 54-Jährige leicht verletzt.

Am Mittwoch gegen 08.10 Uhr rangierte 67-jähriger Mann aus Dassel mit einem Großraumtaxi in der Northeimer Straße "Sülbendweg" und übersah dabei beim Rückwärtsfahren eine 54-jährige Fußgängerin aus Northeim. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die Northeimerin leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen den Mann wird nun wegen der fahrlässigen Körperverletzung in Verbindung mit dem Verkehrsunfall ermittelt.

