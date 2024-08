Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Kabeldiebe schlagen auf Baustelle zu + Renault-Scheibe eingeschlagen + Promilleunfall in Bad Nauheim + Radfahrer übersieht Ford-Transit +

Friedberg

Friedberg: Kabel von Baustelle gestohlen -

Im Zeitraum von Montag (12.08.2024), gegen 17.00 Uhr bis Dienstag (13.08.2024), gegen 07.00 Uhr suchten Diebe eine Baustelle in der Fauerbacher Straße auf. Die Täter schnitten Stromzuleitungskabel zum Rohbau ab. Der Wert des Kabels liegt bei rund 500 Euro. Hinweise zu den Dieben nehmen die Ermittler der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Bad Nauheim: Autoscheibe eingeschlagen -

Auf Beute aus einem roten Renault hatte es ein Dieb auf dem Parkplatz am "Neuen Kurpark" abgesehen. Er schlug eine Scheibe des Twingos ein, ließ aber keine Wertsachen mitgehen. Eine neue Scheibe wird etwa 300 Euro kosten. Zeugen, die den Täter am Mittwochabend, zwischen 22.05 Uhr und 23.10 Uhr auf dem Parkplatz beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden.

Bad Nauheim: Mit Promille Unfall verursacht -

Auf knapp zwei Promille brachte es der Atemalkoholtest einer 47-Jährigen, die mit ihrem Benz gegen einen geparkten BMW geprallt war. Gestern Morgen, gegen 04.00 Uhr machte ein lauter Schlag die Anwohner der Dieselstraße auf den Unfall aufmerksam. Die Bad Nauheimerin war mit ihrem Mercedes in Richtung Wisselsheimer Straße unterwegs und krachte gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW. Die Wucht des Aufpralls schob den BMW auf den Gehweg. Der Benz prallte kam an einem Hoftor zum Stehen. Die Unfallfahrerin pustete 1,96 Promille - sie blieb unverletzt. Ihr Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schäden summieren sich auf rund 8.000 Euro. Die 47-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen, zudem stellten die den Unfall aufnehmenden Polizisten ihren Führerschein sicher. Auf die Bad Nauheimerin kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung zu.

Karben: Radfahrer nach Zusammenstoß schwerverletzt -

Gestern Nachmittag prallte auf der Landstraße zwischen Heldenbergen und Karben ein Radfahrer und ein Kleintransporter zusammen. Der 53-jährige Biker wollte von einem Feldweg aus die Landstraße überqueren. Hierbei übersah er den von Heldenbergen herannahenden Ford Transit. Der 22-jährige Fahrer des Transporters konnte weder ausweichen noch bremsen und prallte mit dem in Bad Vilbel lebenden Radfahrer zusammen. Ihn transportierte eine Rettungswagenbesatzung mit Verdacht auf Kopfverletzungen in eine Frankfurter Klinik. Der ebenfalls in Bad Vilbel lebende Transitfahrer kam mit dem Schrecken davon. Die Schäden an dem E-Bike sowie an dem Ford schätzt die Polizei auf insgesamt mindestens 5.500 Euro.

