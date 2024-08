Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Am Sozialamt und im Krankenhaus randaliert + Unbekannter raubt Armbanduhr + Radfahrer nach Zusammenstoß verletzt + Unfallfluchten in Friedberg und Schwalheim +

Friedberg

Friedberg: Am Sozialamt und im Krankenhaus randaliert -

Gestern Nachmittag ließ ein 38-Jähriger seinen Unmut über das Sozialamt an der Eingangstür aus und randalierte wenig später im Krankenhaus. Gegen 14.15 Uhr meldeten Mitarbeiter aus dem Sozialamt in der Straße "Pfingsweide" einen Mann, der eine Metallbehälter gegen die Scheibe der Eingangstür geschleudert hatte, die dadurch zersprang. Hierdurch trug der 38-Jährige Schnittwunden davon. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung und brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Im Anschluss an die Behandlung in der Notaufnahme, verließ er zunächst das Krankenhaus, kehrte aber wieder in die Notaufnahme zurück. Hier begann er plötzlich zu randalieren und warf unter anderem mit Steinen, so dass die Scheibe einer Tür zu Bruch ging. Zudem schlug er eine Krankenschwester. Die Polizei rückte erneut an und nahm den offensichtlich unter Alkoholeinfluss und Medikamenten stehenden Mann mit ins Gewahrsam. Dort nüchterten sie ihn aus. Am frühen Morgen musste sich nochmals eine Rettungswagenbesatzung mit dem in Wölfersheim lebenden 38-Jährigen beschäftigen, da die Verbände seiner Schnittwunden erneuert werden mussten. Auf ihn kommen nun Strafanzeigen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie der Körperverletzung zu.

Karben-Kloppenheim: Uhr geraubt -

Am Dienstagmorgen raubte ein Unbekannter die Armbanduhr seines 25-jährigen Opfers. Etwa gegen 06.25 Uhr war das Opfer zu Fuß, vom Bahnhof Kloppenheim kommend, in der Rhönstraße angekommen. Der Täter näherte sich ihm von hinten, riss ihm die Armbanduhr vom linken Handgelenk und rannte davon. Der 25-Jährige kann den Räuber wie folgt beschreiben: zwischen 20 und 25 Jahre alt und etwa 180 cm groß. Er hat einen dunklen Teint und schwarze, kurze Haare. Zur Tatzeit trug der Täter eine schwarze Kapuzenjacke, eine kurze schwarze Jogginghose und hatte eine Umhängetasche um seinen Oberkörper hängen. Zudem trug er einen Rucksack auf dem Rücken. Das Opfer ist sich sicher, dass der Räuber mit ihm in der S6 in Richtung Frankfurt saß und mit ihm in Kloppenheim aus der Bahn stieg und nachlief. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Überfall gegen 06.25 Uhr in der Rhönstraße beobachtet? Wer kann weitere Angaben zu dem Räuber machen oder kennt seine Identität? Wem ist der Täter am Bahnhof Kloppenheim oder auf dem Weg in die Rhönstraße noch aufgefallen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Büdingen-Düdelsheim: Radfahrer prallt in Benz -

Gestern Morgen prallte in der Straße "Zum Seemenbach" ein Radfahrer mit einem Mercedes Benz zusammen. Der Biker trug schwere Verletzungen davon - ein Rettungshubschrauber flog den 72-Jährigen in eine Offenbacher Klinik. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der 73-jährige Fahrer der B-Klasse gegen 09.40 Uhr seinen Wagen auf der Fahrbahn wenden wollte. Als der Benz quer zur Fahrbahn stand, prallte der in Wölfersheim lebende Radfahrer in die Beifahrerseite. Er trug Brüche und Prellungen davon, die nicht lebensbedrohlich sind. Der in Limeshain lebende Mercedesfahrer kam mit dem Schrecken davon. Die Schäden an der B-Klasse beziffert die Polizei auf rund 3.000 Euro.

Friedberg: Geparkten BMW touchiert -

Auf rund 1.800 Euro schätzt die Polizei den Blechschaden den ein flüchtiger Unfallfahrer an einem in der Lindestraße geparkten BMW zurückließ. Der graue 3-er stand am Freitag vergangener Woche, zwischen 15.00 Uhr und 19.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 25. Beim Vorbeifahren prallte der Unfallfahrer mit seinem Pkw gegen das Heck des BMW und beschädigte auf der Fahrerseite die Stoßstange. Hinweise zu dem Flüchtigen nimmt die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Bad Nauheim - Schwalheim: Parkplatzrempler am Rewe -

Im Zeitraum von Mittwochnachmittag (07.08.2024), gegen 16.00 Uhr bis Donnerstagmittag (08.08.2024), gegen 12.00 Uhr beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer auf dem Rewe-Markt-Parkplatz einen grauen Peugeot "DS4". Vermutlich beim Rangieren oder Ein- oder Ausparken prallte der Unbekannte mit seinem Wagen gegen die hintere Stoßstange. Die Reparatur des Schadens wird mindestens 500 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

