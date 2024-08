Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Zwei Auffahrunfälle, ein Leichtverletzter + Verletzte nach Auseinandersetzung in Flüchtlingsunterkunft + Versuchter Einbruch in Firmengebäude + Farbschmierereien an Mauer + Scheibe eingeschlagen +

Ober-Mörlen: Zwei Auffahrunfälle, ein Leichtverletzter

Auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Friedberg und Ober-Mörlen ereignete sich am Donnerstag (08.08.2024) kurz vor 13:00 Uhr ein Auffahrunfall. Ein 20-jähriger Berliner fuhr dabei mit seinem MAN-Transporter aus bislang unbekannter Ursache auf das Heck einer vor ihm fahrenden polnischen Sattelzugmaschine auf. Der 20-Jährige trug dabei leichte Verletzungen davon. Es entstand ein Sachschaden von 10.000 EUR. Nur wenige Minuten später fuhr ein 58-jähriger Mann aus Kelsterbach mit seinem VW Transporter auf den Mercedes eines 65-jährigen Mannes aus Berlin auf, der wegen des sich bildenden Rückstaus abgebremst hatte. Der Sachschaden dieses Auffahrunfalls beläuft sich auf 42.000 EUR. Verletzt wurde dabei niemand.

Bad Vilbel: Verletzte nach Auseinandersetzung in Flüchtlingsunterkunft

Kurz vor 21:00 Uhr erhielt die Polizei mehrere Notrufe wegen Streitigkeiten zwischen zwei Paaren in einer Flüchtlingsunterkunft in der Parkstraße in Bad Vilbel. Zwei Streifen der Bad Vilbeler Polizeistation trafen vor Ort auf ein Ehepaar aus der Ukraine und ein Ehepaar aus Nigeria, die in Streit geraten waren. Im Verlaufe dieses Streits war es zu wechselseitigen Körperverletzungen gekommen. Nachdem die Polizei die Kontrahenten voneinander trennte und den Sachverhalt zu klären versuchte, erschien eine größere Personengruppe, die mit dem ukrainischen Paar bekannt ist, vor Ort. Die Gruppe versuchte in die Unterkunft, in der sich das nigerianische Ehepaar aufhielt, vorzudringen. Unter Einsatz von Pfefferspray und einfacher körperlicher Gewalt gelang es den Beamten zu verhindern, dass die Gruppe auf das nigerianische Ehepaar einwirken konnte. Hierbei wurden drei Polizeibeamte verletzt. Mit Unterstützungen von Streifen der Polizeistationen Friedberg und Büdingen sowie des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main konnten Personalien von mehreren Personen festgestellt werden. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren unter anderem wegen der wechselseitigen Körperverletzungen, Landfriedensbruch und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte ein. Zur Verhinderung einer erneuten Eskalation organisierte man über die Stadt Bad Vilbel eine Unterbringung der beteiligten Ehepaare in unterschiedlichen Unterkünften.

Altenstadt: Versuchter Einbruch in Firmengebäude

Unbekannte versuchten im Zeitraum zwischen Mittwoch (07.08.2024), 16:30 Uhr und Donnerstag (08.08.2024), 07:15 Uhr gewaltsam in die Büroräume einer Firma in der Industriestraße der Altenstädter Waldsiedlung einzudringen. Dabei beschädigten sie ein Fenster, konnte dieses aber nicht öffnen und brachen ihr Vorhaben ab. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Nidda: Farbschmierereien an Mauer

In der Zeit zwischen Dienstag (06.08.2024), 22:20 Uhr und Mittwoch (07.08.2024), 12:00 Uhr beschmierten unbekannte eine Grundstücksmauer in der Beundestraße in Nidda mit schwarzer Farbe. Hinweise nimmt die Polizeistation Büdingen unter Tel.: 06042 96480 entgegen.

Bad Nauheim: Scheibe eingeschlagen, Navi geklaut

Am Donnerstag (08.08.2024) schlug ein Unbekannter in Bad Nauheim im Zeitraum zwischen 08:30 Uhr und 18:45 Uhr die Seitenscheibe eines schwarzen Mazda 3 ein. Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum auf dem Bahnhofsparkplatz geparkt. Der Dieb ließ ein mobiles Navigationsgerät, eine Sonnenbrille und Turnschuhe mitgehen, die im Innenraum des Fahrzeugs lagen.

