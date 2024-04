Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Schwerer Unfall auf der Frankfurter Straße

Osnabrück (ots)

Als eine 54-Jährige am Freitagmorgen (8.50 Uhr) den Zebrastreifen der Frankfurter Straße an der Einmündung zur Straße "Am Pagenkamp" überquerte, wurde sie von einem Renault erfasst und schwer verletzt. Der 80-jährige Fahrer des Kombis befuhr die Gemeindestraße in südliche Richtung und hatte die Fußgängerin offenbar übersehen. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Frau aus Bad Rothenfelde schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. An dem Renault vom Typ "Modus" ist ein Sachschaden entstanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell