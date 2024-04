Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240409 - 0384 Frankfurt - Ostend: Selbstloses Handeln rettet Leben

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Montagabend (08.04.2024) rettete ein 31-Jähriger das Leben einer 47-Jährigen, welche in suizidaler Absicht in den Main sprang.

Gegen 19:30 Uhr bestieg die Frau das Geländer der Honsellbrücke und sprang sodann in den Main. Schon beim Aufprall auf das Wasser brach sie sich mehrere Wirbel und trieb anschließend regungslos im Fluss. Ein 31-jähriger Zeuge sah das Geschehen, zögerte nicht lange und sprang hinterher. Er zog die mittlerweile bewusstlose Frau ans Ufer.

Die hinzugerufenen Rettungskräfte versorgten die 47-Jährige. Nachdem sie wieder zu sich gekommen war, wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

