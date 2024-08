Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Spielautomat aufgebrochen + Kind von Auto erfasst + Motorrad und Pkw kollidieren + Zusammenstoß mit Post-Fahrzeug +

Friedberg (ots)

Friedberg: Spielautomat aufgebrochen

Einbrecher drangen am Donnerstag (06.08.2024) in der Zeit zwischen 00:45 Uhr und 12:00 Uhr gewaltsam durch die Eingangstür in eine Sportsbar in der Friedberger Kaiserstraße ein. In der Bar ließen sie Münzgeld im Bereich des Tresens mitgehen. Außerdem brachen die Täter einen Spielautomaten auf. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 06031 6010.

Friedberg: Kind von Auto erfasst

Am Dienstag (06.08.2024) befuhr eine 44-jährige Friedbergerin mit ihrem Toyota Yaris die Mainzer-Tor-Anlage in Friedberg aus Richtung Kaiserstraße kommend in Fahrtrichtung Haingraben. In Höhe der Hausnummer 6 trat ein dreijähriges Kind zwischen den am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen auf die Straße. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Kind, das dabei leichte Verletzungen davontrug. Ein Rettungswagen brachte das Kind zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Rosbach: Motorrad und Pkw kollidieren

Ein 20-jähriger Mann aus Echzell bog mit seinem BMW am Dienstagnachmittag (06.08.2024) in Rosbach von der Nieder-Rosbacher Straße in die B455 in Richtung Friedberg ein. Kurz nach der Kreuzung wendete der BMW-Fahrer auf der B455. Ein hinter dem BMW fahrender Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Motorradfahrer, ein 20-jähriger Butzbacher, wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von 9.000 EUR.

Friedberg: Zusammenstoß mit Post-Fahrzeug

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Toyota und einem Post-Fahrzeug kam am Dienstagvormittag (06.08.2024) in der Straßheimer Straße in Friedberg. Der 30-jährige Post-Angestellte fuhr mit seinem Fahrzeug vom Fressnapf-Parkplatz auf die Straßheimer Straße in Richtung Kreisverkehr. Der 85-jährige Friedberger am Steuer des Toyota fuhr vom Globus-Parkplatz ebenfalls auf die Straßheimer Straße und dabei auf das Post-Auto auf. Der Post-Angestellte erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf 9.000 EUR geschätzt.

