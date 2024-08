Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Einstieg durchs Dachfenster + Baucontainer geknackt + Fremdenfeindliche Schmierereien festgestellt + Vandalismus an Schule + Wohnwagen kippt um +

Bad Vilbel: Einstieg durchs Dachfenster

Einbrecher beschädigten in der Martin-Luther-Straße in Bad Vilbel ein Dachfenster eines Einfamilienhauses und drangen durch dieses in das Wohnhaus ein. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag (04.08.2024), 03:00 Uhr und Dienstag (06.08.2024), 10:30 Uhr. Im Haus durchsuchten sie sämtliche Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Friedberger Kripo unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Ober-Mörlen: Baucontainer geknackt

Im Zeitraum von Freitag (02.08.2024), 11:00 Uhr bis Montag (05.08.2024), 06:45 Uhr knackten Unbekannte die Schlösser zweier Baucontainer, die auf einer Baustelle in der Dr.-Werner-Stoll-Straße in Ober-Mörlen abgestellt waren. Die Diebe ließen mehrere Werkzeuge mit einem Gesamtwert von etwa 7.000 EUR mitgehen. Hinweise nimmt die Polizeistation Butzbach unter Tel.: 06033 70430 entgegen.

Bad Vilbel: Fremdenfeindliche Schmierereien festgestellt

Unbekannte sprühten im Laufe des vergangenen Wochenendes im Bereich des FFH-Platzes und der Straße "Im Rosengarten" in Bad Vilbel fremdenfeindliche Parolen und ein Hakenkreuz an mehrere Gegenstände. Die Schmierereien fielen am Montagmorgen (05.08.2024) gegen kurz vor 08:00 Uhr auf. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Vilbel zu melden (Tel.: 06101 54600).

Karben: Vandalismus an Schule

Vandalen zerstörten im Zeitraum zwischen Freitag (02.08.2024), 16:00 Uhr und Montag (05.08.2024), 08:00 Uhr drei Tischtennisplatten auf dem Schulhof der Kurt-Schumacher-Schule in Karben. Außerdem warfen sie in einem Treppenhaus drei Kanister mit Epoxidharz, die für anstehende Renovierungsarbeiten dort abgestellt waren, auf den Boden, sodass das Harz aus den Kanistern lief und den Fußboden beschädigte. Der Schaden wird vorläufig auf circa 8.000 EUR geschätzt.

Rosbach - A5: Wohnwagen kippt um

Auf der A5 zwischen Rosbach und Friedrichsdorf kam in Fahrtrichtung Frankfurt am Montagmittag (05.08.2024) ein Renault Megane mit Wohnanhänger ins Schlingern. Das Gespann stieß dabei gegen mehrere Elemente der Schutzplanke. Der Wohnanhänger kippte um und lag teilweise auf der rechten Fahrspur, sodass diese bis zur Bergung des Anhängers für gut zwei Stunden gesperrt werden musste. Die Insassen des niederländischen Gespanns blieben unverletzt.

