POL-WE: + Einbrecher nutzen gekipptes Fenster + Hochwertige E-Bikes gestohlen + Bagger geklaut + Über 50.000 EUR Schaden bei Unfall + Baucontainer aufgebrochen + Diesel abgezapft +

Rosbach: Einbrecher nutzen gekipptes Fenster

Einbrecher drangen am Donnerstag (01.08.2024) in der Zeit zwischen 22:15 Uhr und 22:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße "In der Oberwiese" im Rosbacher Stadtteil Rodheim ein. Dazu beschädigten sie ein gekipptes Fenster. Die beiden Täter erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Schmuck. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen, denen am Donnerstagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Rodheim aufgefallen sind. Hinweise werden telefonisch unter 06031 6010 entgegengenommen.

Butzbach: Hochwertige E-Bikes gestohlen

Gegen 02:45 Uhr hörte ein Anwohner der Straße "Zum Struthwald" in Butzbach/Ebersgöns am Samstag (03.08.2024) eine Alarmanlage. Bei der Nachschau stellte er die offen stehende Zugangstür seiner Garage fest. Die Tür war gewaltsam geöffnet worden. Ein Dieb hatte es auf zwei hochwertige E-Bikes abgesehen. Bei den gestohlenen Rädern handelt es sich um ein mattschwarzes E-Bike der Marke "Bianchi", Typ "E-SUV Rally" und eines der Marke "Haibike", Typ "FullNine 5" in der Farbe "blue/canary". Hinweise zur Tat oder zum Verbleib der Fahrräder nimmt die Polizeistation Butzbach unter Tel.: 06033 70430 entgegen.

Ranstadt: Minibagger geklaut

Am Samstag (03.08.2024) stahlen Unbekannte einen Minibagger, der auf einer Schotterfläche in der Niddastraße in Ober-Mockstadt abgestellt war. Die Tat ereignete sich vermutlich gegen 15:30 Uhr. Die rot-weiße Arbeitsmaschine des Herstellers "Takeuchi", Typ "TB235-2" hat die Aufschrift "TG Service GmbH". Die Polizeistation Büdingen fragt: Wer hat den Diebstahl des Baggers beobachtet? Wer kann Hinweise auf den Verbleib des Baggers geben? Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: 06042 96480 zu melden.

Echzell - A45: Über 50.000 EUR Schaden bei Unfall

Ein 62-jähriger Mann aus Pohlheim befuhr am Sonntagnachmittag mit seinem Gespann aus Volkswagen Multivan und Wohnwagen die A45 aus südlicher Richtung kommend in Fahrtrichtung Gießen. Zwischen den Anschlussstellen Florstadt und Wölfersheim geriet der Wohnwagen nach ersten Ermittlungen auf Grund von Spurrillen ins Schlingern. Der Multivan kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach die Leitplanke und rutschte die abschüssige Böschung hinab. Die 59-jährige Beifahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf über 50.000 EUR geschätzt.

Niddatal: Baucontainer aufgebrochen

Auf einer Baustelle an der L3188 in der Nähe der Kompostierungsanlage Niddatal knackte ein Unbekannter am Samstagabend (03.08.2024) einen Baustellencontainer. Im Zeitraum zwischen 22:35 Uhr und 23:00 Uhr legte der Täter bereits mehrere Arbeitsmaschinen zum Abtransport bereit. Außerdem versuchte er einen weiteren Baucontainer gewaltsam zu öffnen. Der Täter verließ nach jetzigem Kenntnisstand die Baustelle ohne Beute. Hinweise können an die Polizeistation Friedberg unter Tel.: 06031 6010 gegeben werden.

Bad Nauheim: Diesel abgezapft

Im Zeitraum von Donnerstag (01.08.2024), 15:30 Uhr bis Montag (05.08.2024), 05:00 Uhr zapften Unbekannte in Bad Nauheim knapp 100 Liter Dieselkraftstoff aus einem Lkw ab. Die blaue Sattelzugmaschine vom Typ "Actros" parkte im genannten Tatzeitraum "Am Taubenbaum". Hinweise nimmt die Polizeistation Friedberg (Tel.: 06031 6010) entgegen.

