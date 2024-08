Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Nach Jagdwilderei Zeugen gesucht + Einbrecher in Bad Vilbel überrascht +

Friedberg (ots)

--

Bad Vilbel: Einbrecher überrascht -

Nach einem versuchten Einbruch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bittet die Bad Vilbeler Polizei um Mithilfe. Gegen Mitternacht schreckte der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Bergstraße durch verdächtige Geräusche auf. Ein Einbrecher war auf den Balkon des Hauses geklettert und hebelte in dem Moment an der Tür. Unmittelbar nachdem der Bewohner den Einbrecher entdeckt hatte, machte sich dieser aus dem Staub. Der Täter trug eine Sturmhaube, war dunkel gekleidet und hatte einen stabilen Körperbau. Zeugen, denen der Täter bei seiner Flucht oder vor dem Einbruch in der Bergstraße auffiel, werden gebeten sich unter Tel.: (06101) 54600 bei der Polizeistation in Bad Vilbel zu melden.

Münzenberg-Gambach: Jagdwilderei -

Ein getötetes Reh beschäftigt derzeit die Ermittlungsgruppe der Butzbacher Polizei. Am Dienstagnachmittag, um 13.00 Uhr, meldete sich eine Zeugin bei den Ordnungshütern. Sie hatte im Feld zwischen Münzenberg und Gambach ein totes Reh entdeckt. Der Jagdpächter nahm den Kadaver in Augenschein und entdeckte, dass das Tier eine frische Schusswunde aufwies. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass das Reh illegal erschossen worden war und ermittelt wegen des Verdachts der Jagdwilderei. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer kann sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit dem im Feld zwischen Gambach und Münzenberg tot aufgefundenen Reh machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Butzbach unter Tel.: (06033) 70430.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell