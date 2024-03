Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Unfallverursacher nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt (ots)

Zwischen Freitag, 01.03.2024, 17:00 Uhr und Samstag, 02.03.2024, 06:30 Uhr wurde in Darmstadt, Traubenweg 80 ein an der Straße geparkter, grauer 3er BMW durch ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher oder sein Fahrzeug liegen bisher nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim 2.Polizeirevier in Darmstadt (06151-969 41210) zu melden.

