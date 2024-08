Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Gießen und des Polizeipräsidiums Mittelhessen - Suizid nach vorangegangenem Tötungsdelikt +

Friedberg (ots)

Gemeinsame Pressemeldung vom 01.08.2024: Suizid nach vorangegangenem Tötungsdelikt Am Donnerstagmorgen (01.08.2024) kam es zu zwei zusammenhängenden Polizeieinsätzen in Altenstadt und Münzenberg. In der Straße "Am Feldborn" in Altenstadt betrat ein Mann die Wohnung einer ihm bekannten 19 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen. Der Mann verletzte die 19-jährige und eine weitere 20 Jahre alte männliche Person mit einem Messer. Die junge Frau erlag noch vor Ort ihren Verletzungen. Der leichtverletzte 20-jährige, bei dem es sich um den aktuellen Lebensgefährten der Getöteten handelte, wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Unverzüglich eingeleitete Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen von Polizei und Staatsanwaltschaft führten zu einem Haus in der Obergasse in Münzenberg-Gambach, in dem der 33 - jährige, deutsche Tatverdächtige vermutet wurde. Spezialeinsatzkräfte der Polizei betraten das Wohnhaus und fanden den Tatverdächtigen leblos auf. Die festgestellten Verletzungen brachte er sich nach ersten Ermittlungen selbst bei. Nach bisherigen Erkenntnissen waren keine weiteren Personen beteiligt. Es bestand während der Einsatzlage keine Gefahr für die Bevölkerung. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Friedberg unter der Telefonnummer 06031-6010 zu melden. Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden. Die umfangreichen Ermittlungen zum Tatablauf und den Tathintergründen dauern an. Die Maßnahmen der Polizei an beiden Örtlichkeiten werden voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ausschließlich an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Gießen, Oberstaatsanwalt Thomas Hauburger, Tel.: 0641-934-3230.

Oberstaatsanwalt Thomas Hauburger,

Pressesprecher Jörg Reinemer, Pressesprecher

