POL-FL: Kreis Schleswig-Flensburg: Diverse Verstöße bei Schwerlastkontrollen festgestellt

Hasselberg (ots) - Am 21.02.2024 kam es auf der Bundesstraße 199 zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die Unfallverursacherin stand nach ersten Erkenntnissen unter dem erheblichen Einfluss von Alkohol. Am Mittwoch, 21.02.2024, gegen 09:30 Uhr befuhr die 60-jährige Unfallverursacherin mit ihrem Pkw die Bundesstraße 199 aus Gelting kommend in Richtung Kappeln. Im Baustellenbereich in Höhe Gundelsby ...

mehr