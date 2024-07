Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Diebe im Degerfeld - Rennräder im Wert von 7.000 EUR gestohlen + 17-jähriger flieht vor Verkehrskontrolle + Rollerdiebe in Butzbach + Polizei lud zur gemeinsamen Fortbildung ein +

Friedberg (ots)

Butzbach: Diebe im Degerfeld - Rennräder im Wert von 7.000 EUR gestohlen

Im Zeitraum zwischen Montag (29.07.2024), 21:30 Uhr und Dienstag (30.07.2024), 06:00 Uhr brachen Unbekannte die Tür eines Holzschuppens auf einem Grundstück in der Max-Hessemer-Straße in Butzbach auf. Abgesehen hatten sie es auf ein Rennrad der Marke "Cube", Typ "Nuroad" und ein graues Rennrad der Marke "Basso", Typ "Astra Disc". Der Wert der gestohlenen Rennräder beläuft sich auf insgesamt 7.000 EUR. Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Räder nimmt die Polizeistation Butzbach (Tel.: 06033 70430) entgegen. Außerdem meldeten Anwohner eines anderen Grundstücks in der Max-Hessemer-Straße und aus der Straße "An der Landwehr", dass in der Zeit von Montagabend bis Dienstagfrüh die Zugangstüren zu ihren Garagen aufgebrochen worden seien. Nach ersten Erkenntnissen fehle dort jedoch nichts. Am frühen Dienstagmorgen (30.07.2024) machten sich die Täter gegen 03:45 Uhr zudem an einer Garage in der Straße "Am Römerwall" zu schaffen, scheiterten jedoch an der Zugangstür. Auch in diesen Fällen bittet die Butzbacher Polizeistation um Zeugenhinweise.

Ober-Mörlen: 17-jähriger flieht vor Verkehrskontrolle

Einer Streife der Polizeistation Butzbach fiel Dienstagnacht (30.07.2024) gegen 00:35 Uhr ein Kleinkraftrad in der Usinger Straße in Ober-Mörlen auf. Als die Streife Anhaltesignale gab, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen, beschleunigte der Fahrer. Nach Verfolgung durch mehrere Straßen gelang es den Polizisten das Kleinkraftrad anzuhalten und den Fahrer, einen 17-jährigen Bad Nauheimer, zu kontrollieren. Ein Vortest im Rahmen der Kontrolle reagierte positiv auf THC, weshalb ein Arzt auf der Polizeistation in Butzbach eine Blutentnahme durchführte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten die Beamten zudem den Führerschein des 17-jährigen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Butzbach: Rollerdiebe in Butzbach

In der vergangenen Woche trieben Rollerdiebe in Butzbach ihr Unwesen. Sie stahlen jeweils einen Roller in der John-F.-Kennedy-Straße und der Mozartstraße. Beide Roller wurden am Freitag (26.07.2024) auf einer Wiese unterhalb des Lidl-Marktes im Degerfeld wieder aufgefunden. Die Tatzeit liegt in der Nacht von Donnerstag (25.07.2024) auf Freitag (26.07.2024). Außerdem versuchten die Diebe noch einen 250er ccm Roller in der New-York-Straße in Butzbach zu stehlen. Hierbei beschädigten sie unter anderem Lenkradschloss und Zündschloss, ließen den Roller jedoch zurück. Zeugen, die in der vergangenen Woche verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeistation Butzbach unter 06033 7043-4610 zu melden.

Büdingen: Polizei lud zur gemeinsamen Fortbildung ein

Am Mittwoch (17.07.2024) lud die Dienststellenleitung der Polizeistation Büdingen Gemeinde- und Stadtbrandinspektoren des östlichen Wetteraukreises sowie Vertreter der THW Ortsgruppe Friedberg zu einer gemeinsamen Fortbildungsveranstaltung ein. Anlass war die Sensibilisierung von Einsatzkräften bei Hochwasserereignissen, nach dem tragischen Ertrinkungstod einer Einsatzkraft in Pfaffenhofen an der Ilm im Juni dieses Jahres. Hochwasser in Wallernhausen und Büdingen haben in jüngerer Vergangenheit gezeigt, dass die Blaulichtfamilie im Wetteraukreis mit Szenarien dieser Art konfrontiert wurde und auch in Zukunft konfrontiert werden kann. Referenten der Veranstaltung, an der auch die Dienstgruppenleitungen der Büdinger Polizeistation teilnahmen, waren Jens Bothe als Vorsitzender der DLRG Ortsgruppe Friedberg sowie Andreas Glüsing, der technische Einsatzleiter der DLRG. Die beiden Experten führten dabei aus, dass in den meisten Fällen die unterschätzte Kraft des scheinbar beherrschbaren Wassers zu Unfällen oder Unglücken führte. Besondere Ausrüstung und spezielle Ausbildung seien bei Starkregen oder Hochwasser wichtig, um das enorme Risiko für Einsatzkräfte zu reduzieren. Durch den anschaulichen Vortrag zeigten die Referenten Einsatzgrenzen, aber auch Einsatzmöglichkeiten auf. Da diese Ereignisse glücklicherweise nicht allzu oft vorkämen, fehle stellenweise jedoch die Erfahrung im Umgang mit Wasser, sodass man bei dem Vorhaben anderen zu helfen, oftmals die eigene Sicherheit vernachlässige. Beispielsweise sollten Helfer nie in fließendes Wasser gehen, ohne sich vorher mit einem Seil zu sichern. Während der Veranstaltung in den Räumen der Büdinger Polizeistation entstand ein reger Austausch zwischen den Teilnehmern aus den unterschiedlichen Bereichen der Blaulichtfamilie, von dem alle profitierten und wichtige Erkenntnisse mitnehmen konnten.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

