Polizei Dortmund

POL-DO: Trickdiebstahl bei älterem Ehepaar in Dortmund-Körne: Polizei sucht dringend Zeugen - und hat wichtige Präventionshinweise

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0647

Trickbetrüger haben in einem Mehrfamilienhaus in der Sennestraße in Dortmund-Körne am 4. Juli (Donnerstag) gegen 14:30 Uhr einen mittleren fünfstelligen Betrag aus der Wohnung eines älteren Ehepaares gestohlen. Die Polizei sucht jetzt dringend Zeugen und warnt vor der Masche.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte eine Frau bei dem Ehepaar (beide über 80) und gab vor, eine Decke verkaufen zu wollen. Sie drängte das Ehepaar in die Wohnung und verwickelte es für einige Minuten in Gespräche. Dabei hielt sie die Decke sehr hoch, um ihrem Gegenüber die Sicht zu nehmen.

Es ist davon auszugehen, dass in der Zwischenzeit ein Mittäter die Wohnung betrat und durchsuchte. Nach insgesamt rund zehn Minuten verließ die Frau die Wohnung wieder. Zwei Tage später, am 6. Juli (Samstag), fiel den Dortmundern der Diebstahl auf. Es fehlte ein mittlerer fünfstelliger Bargeld-Betrag.

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die etwas gesehen haben könnten. Wahrscheinlich verließ die ca. 45 Jahre alte, 168 cm große und korpulente Täterin am 4. Juli gegen 14:40 Uhr die Wohnung. Sie trug eine runde, helle Mütze, ein schwarzes Oberteil und einen schwarzen Rock. Hinweisgeber melden sich bitte bei der Dortmunder Kriminalwache unter 0231/132-7441.

Darüber hinaus warnt die Polizei Dortmund eindringlich vor Betrügerbanden, die zwar häufig telefonisch auftreten, aber manchmal auch - wie in diesem Fall - direkt an die Haustür kommen. Straftäter sind leider kreativ und die Betrugsmaschen an der Haus- oder Wohnungstür variieren. Sie geben sich als Handwerker, Wasserwerker, Verkäufer oder Spendensammler aus. Hier gilt: Schauen Sie sich Besucher immer vorher durch den Türspion oder durch das Fenster an. Installieren Sie - wenn möglich - ein Kastenschloss mit Sperrbügel. So ist es Ihnen möglich, die Tür einen Spalt breit zu öffnen und mit einem Besucher zu sprechen, ihn aber nicht hereinzulassen.

Am Ende gilt vor allem dieser Merksatz: Lassen Sie niemanden Ihre Wohnung oder Ihr Haus betreten, den Sie nicht eingeladen haben, dem Sie nicht vertrauen oder der Ihnen dubios vorkommt. Sollten Ihnen Zweifel an der Echtheit eines Anliegens kommen, dann verständigen Sie sofort den Polizei-Notruf 110.

