Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Einbrecher knacken Automaten + Hausbewohner hören Einbrecher + Diebespaar klaut Halskette + Container mit Bagger beschädigt +

Friedberg (ots)

Butzbach: Einbrecher knacken Automaten

Am frühen Mittwochmorgen (24.07.2024) drangen zwischen 03:00 Uhr und 04:55 Uhr zwei Einbrecher in eine Gaststätte in der Gönser Straße im Butzbacher Stadtteil Pohl-Göns ein. Dabei beschädigten sie ein Fenster auf der Gebäuderückseite. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Außerdem brachen sie zwei Spielautomaten auf und entnahmen das Münzgeld. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Butzbach (Tel.: 06033 70430) in Verbindung zu setzen.

Rosbach: Hausbewohner hören Einbrecher

Ein Einbrecher kletterte Donnerstagnacht (25.07.2024) gegen 00:25 in der Waldstraße in Rosbach/Rodheim auf den Balkon im ersten Obergeschoss eines Einfamilienhauses. Dort machte er sich an der Balkontür zu schaffen. Die Hausbewohner wachten durch die Geräusche auf dem Balkon auf. Noch bevor es ihm gelang, die Balkontür zu öffnen, flüchtete der Täter. Die Kriminalpolizei Friedberg bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 06031 6010.

Friedberg: Diebespaar klaut Halskette

Am Mittwoch (24.07.2024) lief eine 89-jährige Friedbergerin mit ihrem Rollator die Haagstraße in der Kreisstadt entlang, als ihr zwei Personen entgegenkamen. Eine junge Frau umarmte die Seniorin und sagte dabei mehrfach: "Meine Oma." Währenddessen öffnete der Begleiter von hinten die Halskette der 89-jährigen und nahm diese an sich. Danach rannte das Diebespaar in Richtung Kaiserstraße davon. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr. Die junge Frau wird als etwa 20 Jahre alt, circa 160 cm groß, schlank und mit hellerem Teint beschrieben. Sie hatte schulterlange schwarze, glatte Haare. Der Begleiter wird als circa 40 - 50 Jahre alt, schlank und ebenfalls mit hellerem Teint beschrieben. Er trug eine Jacke. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg entgegen (Tel.: 06031 6010).

Büdingen: Container mit Bagger beschädigt

Im Zeitraum von Dienstag (23.07.2024), 23:00 Uhr bis Mittwoch (24.07.2024), 07:00 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Bagger, der auf einer Baustelle in der Berliner Straße in Büdingen abgestellt war. Mit dem Bagger fuhren sie, vermutlich über eine Zulieferstraße hinter dem REWE-Markt, auf den Parkplatz des Marktes. Dort beschädigten sie mit dem Bagger insgesamt drei Container mit Altkleidern und Altglas. Auch im Innenraum des Baggers richteten die Unbekannten Schaden an. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf circa 6.000 EUR. Zeugen, denen Personen mit dem Bagger im genannten Zeitraum aufgefallen sind, werden gebeten sich unter Tel.: 06042 96480 an die Polizeistation Büdingen zu wenden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell