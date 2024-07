POL-WE: + Müllcontainer angesteckt? Polizei sucht Zeugen + Einbrecher scheitern in Nieder-Wöllstadt + Trickdieb erleichtert Butzbacher Senior +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Friedberg: Mülleimer brennt -

Im Hof eines Anwesens in der Straße "Haingraben" brannte gestern Abend ein Müllcontainer. Gegen 19.25 Uhr alarmierte ein Zeuge Feuerwehr und Polizei und versuchte mit weiteren Passanten das Feuer zu löschen. Letztlich übernahm die Feuerwehr die Brandbekämpfung und löschte den Brand. Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden. Im Zusammenhang mit dem Brand fiel ein etwa 50 Jahre alter Mann in dem Hof auf. Der Unbekannte war ca. 180 cm groß, hatte einen grauen Vollbart sowie graues, lichtes Haar, das er zu einem Zopf zusammengebunden hatte. Zur Tatzeit trug er ein graues T-Shirt und Jeans. Zudem war er barfuß. Die Polizei geht derzeit von fahrlässiger oder vorsätzlicher Brandstiftung aus. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer kann weitere Angaben zu dem Unbekannten machen? Wem ist dieser oder weitere Personen im Zusammenhang mit dem Brand des Containers dort noch aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Wöllstadt - Nieder-Wöllstadt: Einbrecher scheitern -

Auf Wertsachen aus einem Einfamilienhaus hatten es Einbrecher in der Friedrich-Ebert-Straße abgesehen. Die Täter hebelten an der Terrassentür, schafften es aber nicht diese aufzubrechen. Zurück blieb ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Zeugen, die die Täter am Dienstagabend, gegen 23.45 Uhr beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit den Ermittlern der Kripo in Friedberg in Verbindung zu setzen.

Butzbach: Trickdieb erleichtert Senior -

Am Mittwochmittag überrumpelte ein geschickter Dieb einen Senior und erleichterte den Butzbacher um 300 Euro. Das Opfer saß auf dem Beifahrersitz eines im Parkhaus am Marktplatz abgestellten Autos. Während er auf eine Angehörige wartete, hatte er aufgrund der Wärme die Tür offenstehen. Ein Mann sprach ihn an, ob er für den Parkautomaten Kleingeld wechseln könne und hielt ihm eine Ein-Euro-Münze hin. Hilfsbereit fingerte der Senior seinen Geldbeutel aus der Hosentasche, öffnete diesen und schaute im Kleingeldfach nach. Plötzlich fasste auch der Unbekannte in das Portemonnaie hinein, bedankte sich und ging anschließend davon. Erst später, beim Bezahlen in einem Geschäft, bemerkte der Butzbacher, dass sechs 50-Euro Banknoten aus der Geldbörse fehlten. Der Dieb hatte diese offensichtlich unbemerkt mitgehen lassen. Das Opfer beschreibt den Täter als einen älteren Mann, der Deutsch mit ausländischem Akzent sprach. Eine genauere Beschreibung ist ihm nicht möglich. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wem ist der Täter am Mittwochnachmittag, gegen 12.00 Uhr im Parkhaus am Marktplatz oder in diesem Bereich noch aufgefallen? Wer kann sonst weitere Angaben zu dem unbekannten Dieb machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Butzbach unter Tel.: (06033) 70430.

