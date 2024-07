Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Mobile Geschwindigkeitskontrollen durch Verkehrsdienst + Seniorin durchschaut Schockanrufer + Baucontainer aufgebrochen + Diebe auf frischer Tat erwischt + Frau nach Würfen mit Walnüssen verletzt +

Friedberg (ots)

Wetteraukreis: Verkehrsdienst führt mobile Geschwindigkeitskontrollen durch

Am Donnerstag (18.07.2024) führte der Regionale Verkehrsdienst Wetterau im Kreisgebiet mobile Geschwindigkeitskontrollen mit einem zivilen Geschwindigkeitsmessfahrzeug durch. Dabei fielen neben mehreren Überschreitungen der Höchstgeschwindigkeit auch Verstöße gegen die vorgeschriebene Ladungssicherung und das Pflichtversicherungsgesetz sowie abgefahrene Reifen und die unerlaubte Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt auf. Die gravierendste Geschwindigkeitsübertretung stellten die Polizisten bei einer 53-jährigen Fahrzeugführerin aus Bad Nauheim fest. Sie überschritt mit ihrem Pkw die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h um 49 km/h. Das zivile Geschwindigkeitsmessfahrzeug registrierte bei ihr eine Geschwindigkeit von 79 km/h. Auf die Bad Nauheimerin kommen nun ein Bußgeld in Höhe von 320 EUR, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot zu.

Büdingen: Seniorin durchschaut Schockanrufer

Als eine 86-jährige Frau aus Büdingen am Freitagmittag (19.07.2024) das Telefon abnahm, fuhr der Dame zunächst der Schreck in die Glieder. Ein angeblicher Polizist tischte ihr am Telefon die Geschichte auf, dass ihr Sohn mit dem Auto einen Menschen totgefahren habe. Dem Sohn drohe nun eine Haftstrafe. Nur die Zahlung von 40.000 EUR könne ihm das Gefängnis ersparen. Das Geld solle die Mutter nun aufbringen und einem Abholer übergeben. Nach dem ersten Schock sammelte sich die Seniorin und versuchte ihren Sohn persönlich anzurufen. Dieser war jedoch nicht erreichbar. Also wandte sich die Dame an den Notruf der Polizei. Dort konnte schnell aufgeklärt werden, dass es sich bei dem Anrufer um einen Betrüger handelt. Die Polizei erreichte den Sohn der 86-jährigen, der wie auch eine Streife der Polizeistation Büdingen umgehend zu seiner Mutter fuhr, um diese zu beruhigen und zu versichern, dass alles in Ordnung war. Die Seniorin handelte, wie es die Polizei allen Angerufenen rät: Lassen Sie sich durch die am Telefon überbrachte Schocknachricht nicht verunsichern. Bleiben Sie skeptisch, beenden Sie das Gespräch und rufen Sie eigenständig die Person, um die es angeblich geht, oder direkt die Polizei an. Scheuen Sie sich nicht, dafür den Notruf 110 zu nutzen. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an fremde Personen. Die Polizei wird Sie nie auffordern, Bargeld, Schmuck oder Goldmünzen auszuhändigen.

Bad Vilbel: Einbrecher steigen in Einfamilienhaus ein

Im Zeitraum von Samstag (20.07.2024), 19:00 Uhr bis Montag (22.07.2024), 16:00 Uhr drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Bodelschwinghstraße in Bad Vilbel ein. Auf bislang unbekannte Art und Weise gelangten sie zu zwei Fenstern im Obergeschoss. Eines der Fenster beschädigten die Täter, sodass sie ins Haus einsteigen konnten. Im Wohnhaus durchsuchten die Einbrecher fast alle Zimmer. Was genau gestohlen wurde, kann derzeit nicht gesagt werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Friedberg unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Bad Vilbel: Baucontainer aufgebrochen

Unbekannte brachen in der Zeit von Freitag (19.07.2024), 13:00 Uhr bis Montag (22.07.2024), 06:30 Uhr einen Baucontainer auf einer Baustelle in der Straße "Im Schleid" in Bad Vilbel auf. Dabei hatten es die Diebe auf unterschiedliche Werkzeuge und Arbeitsgeräte wie einen Bohrschrauber, eine Rüttelplatte und einen Stampfer abgesehen. Die Polizeistation Bad Vilbel fragt daher: Wer hat im Laufe des Wochenendes verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Baustellengelände gesehen? Hinweise nimmt die Bad Vilbeler Polizei unter Tel.: 06101 54600 entgegen.

Nidda: Diebe auf frischer Tat erwischt

Gegen 02:20 Uhr vernahm eine Frau am Dienstag (23.07.2024) in Nidda/Bad Salzhausen Geräusche von der Terrasse eines Einfamilienhauses in der Kurstraße. Als sie nachschaute, sah sie zwei Jugendliche, die ein auf der Terrasse abgestelltes Kinderfahrrad stehlen wollten. Die Hausbewohnerin machte auf sich aufmerksam, sodass die beiden Jugendlichen flüchteten und das Kinderfahrrad zurückließen. Die zwei Täter werden als männlich, etwa 14 Jahre alt, mit hellem Teint und bekleidet mit dunklen Hoodies beschrieben. Sie führten einen blauen Müllsack mit sich. Zeugen, denen in der Nacht die beschriebenen Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Polizeistation Büdingen telefonisch unter 06042 96480 in Verbindung zu setzen.

Altenstadt: Frau nach Würfen mit Walnüssen verletzt

Am Dienstag (16.07.2024) saßen Anwohner der Straße "Im Kastell" in Altenstadt abends gegen 21:15 Uhr auf der Terrasse eines Einfamilienhauses. Am Grundstück führt ein Radweg vorbei. Von diesem aus flogen unvermittelt vier Walnüsse mit harter grüner Schale in Richtung Terrasse. Eine Walnuss traf dabei eine Frau im Gesicht. Die Frau trug durch die harte Frucht eine Verletzung am Auge davon. Einen Walnussbaum gibt es in Tatortnähe nicht, sodass davon auszugehen ist, dass die Täter die Nüsse mitgebracht haben. Die Polizeistation Büdingen ermittelt und bittet um Hinweise (Tel.: 06042 96480). Wichtig für die Ermittler sind daher die Fragen: Wem sind zur genannten Tatzeit Personen auf dem Radweg oder in der näheren Umgebung aufgefallen? Kam es zu weiteren solcher Fälle, die der Polizei bislang nicht gemeldet wurden?

