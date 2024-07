Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Einbrechern keine Chance geben - Was beim nächtlichen Lüften zu bedenken ist + Volksverhetzende Parole bei Feier + Tätlicher Angriff auf Polizisten + Ford überschlägt sich + Unfall mit vier Pkw +

Friedberg (ots)

Wetteraukreis: Einbrechern keine Chance geben - Was beim nächtlichen Lüften zu bedenken ist

Der Sommer hat pünktlich zu Ferienbeginn Einzug gehalten. Die Temperaturen steigen tagsüber, die Luft ist teils drückend und schwül. Wohnungen und Häuser heizen sich auf und unterscheiden sich oftmals nur wenig zu den warmen Temperaturen draußen. Die Nächte versprechen dabei die Chance auf Abkühlung. So werden mehrere Fenster geöffnet, um in den eigenen vier Wänden lüften und herunterkühlen zu können. Doch sollte man dabei bedenken, dass sich ungebetenen Gästen auch eine günstige Gelegenheit bietet, ohne großen Aufwand und dadurch auch häufig unbemerkt einzusteigen. So nutzte ein Eindringling beispielsweise in den frühen Morgenstunden am Montag in Büdingen ein offenstehendes Fenster im Hochparterre, durchtrennte das angebrachte Fliegengitter und stieg in die Wohnung ein (Siehe auch nachfolgende Pressemeldung). Dort wurde unter anderem eine Handtasche samt Portemonnaie mit Bargeld gestohlen. Die Polizei rät Hausbesitzern und Wohnungsnehmern daher, darauf zu achten, welche Fenster in der Nacht zum Lüften geöffnet werden. Bei offenstehenden Fenstern oder gar Terrassentüren im Erdgeschoss oder Hochparterre ist es für Diebe ein Leichtes einzusteigen. Aber auch in oberen Stockwerken empfiehlt es sich, genau zu überlegen, welche Fenster nachts offenbleiben. Vordächer, Rankgitter, Carports, Terrassenüberdachungen, Wintergärten, Regenfallrohre oder Treppengeländer können ebenso als Steighilfe dienen wie eine im Garten liegende Leiter, Mülltonnen oder der an der Hauswand aufgeschichtete Stapel Brennholz. Öffnen Sie, wenn Sie nachts lüften wollen, die Fenster, an die man von außen nicht herankommt. Ein Fliegengitter, Jalousien oder auch ein Rollladen können ein Eindringen durch ein geöffnetes Fenster zwar erschweren, sind aber kein Schutz vor Einbrechern. Bedenken Sie zudem: Auch ein gekipptes Fenster ist ein offenes Fenster.

Büdingen: Dieb steigt durch offenes Fenster ein

In der Marktstraße im Büdinger Stadtteil Düdelsheim stieg am frühen Montagmorgen (22.07.2024) in der Zeit von 04:15 Uhr bis 06:00 Uhr ein Dieb durch ein offenstehendes Fenster im Hochparterre in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Dazu durchtrennte er zunächst ein am Fenster angebrachtes Fliegengitter. In der Wohnung durchsuchte der Eindringling mehrere Räume und nahm unter anderem eine Handtasche samt Portemonnaie mit Bargeld sowie ein Tablet mit. Zeugen, denen eine verdächtige Person aufgefallen ist, werden gebeten sich an die Friedberger Kriminalpolizei (Tel.: 06031 6010) zu wenden.

Bad Vilbel: Volksverhetzende Parole bei Feier

Zeugen verständigten am Samstagabend (20.07.2024) gegen 21:35 Uhr die Polizei, da zu hören war, wie auf einer Feier auf einem Vereinsgelände in Massenheim zu einem Popsong mehrfach die Worte "Ausländer raus" gesungen wurden. Beim Eintreffen der Polizei war die Musik bereits ausgeschaltet. Beamte der Polizeistation Bad Vilbel stellten daraufhin Personalien der Besucher fest. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Volksverhetzung.

Bad Nauheim: Tätlicher Angriff auf Polizisten

Ein 29-jähriger in Steinfurth lebender Mann versuchte am Sonntagmittag (21.07.2024) ohne gültiges Einlassbändchen Zutritt zum Veranstaltungsbereich des Steinfurther Rosenfestes zu erlangen. Als ihn Beamte der Polizeistation Friedberg einer Kontrolle unterziehen wollten, stieß der Mann einen der Polizisten zur Seite und rannte in den Veranstaltungsbereich. Nach kurzer Verfolgung stellten die Beamten den Mann. Im Rahmen der Festnahme verletzte er einen der Ordnungshüter an der Hand und griff nach der Waffe im Holster eines anderen Polizisten, wobei auch dieser Beamte leichte Verletzungen davontrug. Die Streife brachte den 29-jährigen unter Kontrolle und anschließend zur Polizeistation nach Friedberg. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung verblieb der Mann bis zum Veranstaltungsende im Gewahrsam der Polizei, um weitere Störungen zu verhindern. Außerdem wird nun gegen ihn unter anderem wegen des tätlichen Angriffs ermittelt. Die beiden leicht verletzten Polizisten setzten ihren Dienst dennoch fort.

Butzbach - A5: Ford überschlägt sich

Gedulden mussten sich Reisende am Sonntagnachmittag (21.07.2024) auf der A 5 bei Butzbach in Fahrtrichtung Süden. Nachdem ein 60-jähriger Mann aus Frankfurt mit seinem Ford Fiesta aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die Leitplanke stieß, überschlug sich der Pkw und kam auf den beiden rechten Fahrstreifen zum Stehen. Der Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Bis zur Abschleppung des Fords war für anderthalb Stunden lediglich die linke Spur befahrbar, sodass sich ein Rückstau bildete.

Butzbach - A5: Unfall mit vier Pkw

Fünf leicht verletzte Personen und 25.000 EUR Schaden sind die Bilanz eines Unfalls mit vier beteiligten Pkw am Freitagnachmittag (19.07.2024) auf der A5 bei Butzbach. Eine 52-jährige Frau aus dem Landkreis Mainz-Bingen fuhr mit ihrem Audi A4 auf der linken Fahrspur in Fahrtrichtung Kassel, als sie verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen musste. Ein dahinterfahrender 49-jähriger Mann aus demselben Landkreis bremste seinen VW Passat rechtzeitig ab und stand leicht versetzt hinter dem Audi. Der nachfolge BMW eines 52-jährigen Frankfurters fuhr auf den VW auf und schob diesen an dem Audi vorbei, sodass der BMW noch mit dem Audi kollidierte. Ein 37-jähriger Mann aus Kaiserslautern konnte mit seinem Nissan Micra ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den BMW auf. Der Nissan-Fahrer und seine drei Mitfahrer, eine 36-jährige Frau sowie zwei Kinder im Alter von fünf und zwei Jahren, erlitten ebenso leichte Verletzungen wie ein zwölfjähriges Kind im VW Passat. Die linke Spur war für knapp anderthalb Stunde gesperrt.

Karben: Betrunken zwei Fahrzeuge gerammt

Am frühen Samstagmorgen (20.07.2024) fuhr gegen 02:50 Uhr ein 22-jähriger Mann aus Rosbach mit seinem BMW auf der Homburger Straße in Klein-Karben aus Richtung Rendel kommend in Fahrtrichtung Groß-Karben. In Höhe der Hausnummer 33 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß zunächst gegen einen geparkten VW Passat und anschließend gegen einen KIA Sorento. An den drei Fahrzeugen entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von insgesamt 9.500 EUR. Der 22-jährigen stand dabei unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 2,09 Promille, weshalb die Streife der Polizeistation Bad Vilbel ihn zur Blutentnahme auf die Dienststelle brachte. Danach wurde er entlassen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss ermittelt.

Hirzenhain: Betrunkener überschlägt sich mit Fahrzeug

Auf der L3183 zwischen Glashütten und Hirzenhain kam am Samstag (20.07.2024) gegen 18:00 Uhr ein 35-jähriger Mann aus Ortenberg mit seinem Opel Corsa nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Sachschaden wird auf 5.000 EUR beziffert. Da sich den Polizisten der Verdacht ergab, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stehen könnte, führten sie einen Vortest durch. Dieser ergab einen Wert von 1,21 Promille. Nach einer Blutentnahme auf der Polizeistation Büdingen kommt nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren auf den Ortenberger zu.

Friedberg: Audi schiebt vier parkende Pkw zusammen

Mit seinem Audi A4 fuhr am Sonntag (22.07.2024) ein 19-jähriger Mann aus Friedberg auf der Friedberger Kaiserstraße in Fahrtrichtung Burg. In Höhe der Hausnummer 144 kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand geparkten Toyota Aygo und schob diesen auf einen davor parkenden Opel Grandland. Der Opel wiederum wurde gegen einen VW Polo gedrückt, der auf einen davor parkenden Opel Astra geschoben wurde. Verletzt wurde beim Unfall niemand. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf über 31.000 EUR.

Butzbach: Garagen aufgebrochen, Fahrräder gestohlen

In der Zeit von Donnerstag (18.07.2024), 20:00 Uhr bis Freitag (19.07.2024), 09:00 Uhr brachen Einbrecher die Zugangstür einer Garage in der Straße "An der Landwehr" in Butzbach auf. Die Diebe erbeuteten ein schwarzes Mountainbike des Herstellers "Scott", Typ "Scale 930 Wakame Green 2022". In derselben Straße drangen am Freitag (19.07.2024) Unbekannte zwischen 09:00 Uhr und 14:00 Uhr in eine weitere Garage ein. Die Täter stahlen zwei E-Bikes der Marke "Cube". Die gestohlenen Räder haben zusammen einen Wert von über 6.000 EUR. Im Zeitraum von Donnerstag (18.07.2024), 22:00 Uhr bis Freitag (19.07.2024), 09:40 Uhr brachen Unbekannte zudem zwei Garagen im Ebersgönser Weg auf. Nach jetzigem Stand wurde nichts gestohlen. Zeugen, die die Täter gesehen haben oder Angaben zum Verbleib der gestohlenen Fahrräder machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Butzbach unter Tel.: 06033 70430 zu melden.

Bad Vilbel: Scheibe eingeschlagen, Münzgeld geklaut

Ein Unbekannter schlug im Zeitraum von Freitag (19.07.2024), 18:30 Uhr bis Samstag (20.07.2024), 05:15 Uhr die Fensterscheibe der Beifahrertür eines schwarzen BMW ein und stahl aus der Mittelkonsole Münzgeld im Wert von fünf bis zehn Euro. Das Fahrzeug war in der "Alte Frankfurter Straße" in Höhe der Hausnummer 22a abgestellt. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Vilbel entgegen (Tel.: 06101 54600).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell