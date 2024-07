Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Einbruch bei Tageslicht + Diebe schlagen bei Kraftfahrzeugen zu + Unfall mit Pannenfahrzeug + Rüttelplatte gestohlen +

Friedberg (ots)

Niddatal: Einbruch bei Tageslicht

In der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 13:15 Uhr drangen Einbrecher am Mittwoch (17.07.2024) durch ein gekipptes Fenster in ein Einfamilienhaus im Schlesienring in Assenheim ein. Die Täter durchsuchten das Wohnhaus und erbeuteten Schmuck. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Büdingen: Diebe schlagen bei Kraftfahrzeugen zu

In Büdingen trieben Diebe bei mehreren Kraftfahrzeugen ihr Unwesen. Im Zeitraum von Montag (15.07.2024), 18:00 Uhr bis Mittwoch (17.07.2024), 08:00 Uhr beschädigten sie in der Wingertstraße die Seitenscheibe eines Wohnmobils und gelangten so in den Innenraum des Fahrzeugs. Dort ließen sie eine geringe Menge an Münzgeld mitgehen. Der verursachte Schaden beläuft sich auf 3.000 EUR. "Am Molkenborn" öffneten die Diebe zwischen Dienstag (16.07.2024), 18:00 Uhr und Mittwoch (17.07.2024), 06:30 Uhr einen grauen Daimler E 250, der in Höhe der Hausnummer 23 auf einer Parkfläche abgestellt war. Im Daimler erbeuteten sie über 300 EUR aus einer in der Mittelkonsole liegenden Geldbörse. Auch in der Straße "Über der Seeme" hatten es die Täter auf einen Daimler abgesehen. Aus dem schwarzen A 200 stahlen sie in der Zeit von Dienstag (16.07.2024), 18:00 Uhr und Mittwoch (17.07.2024), 09:40 Uhr ein Portemonnaie mit Bargeld sowie ein Parfum. Hinweise nimmt die Polizeistation Büdingen telefonisch unter 06042 96480 entgegen.

Butzbach: Unfall mit Pannenfahrzeug

Zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Mittwoch (17.07.2024) auf der B3 bei Pohl-Göns in Fahrtrichtung Gießen. Eine 60-jährige aus Solms musste mit ihrem Hyundai Tucson wegen einer Panne anhalten. Um das Fahrzeug abzusichern und zu helfen, stellte ein 27-jähriger aus Dillenburg seinen BMW 325d mit Warnblinklicht hinter dem Hyundai ab. Ein 43-jähriger Butzbacher übersah nach ersten Erkenntnissen die abgestellten Fahrzeuge und fuhr mit seinem VW Transporter ins Heck des BMW, wodurch dieser auf den Hyundai geschoben wurde. Die Insassen des Hyundai und des BMW hatten zu diesem Zeitpunkt bereits ihre Fahrzeuge verlassen und befanden sich hinter der Leitplanke. Sie blieben unverletzt. Der VW-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Die genaue Sachschadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die B3 war in Fahrtrichtung Gießen für anderthalb Stunden gesperrt.

Bad Vilbel: Rüttelplatte gestohlen

Auf einer Baustelle in der "Alte Frankfurter Straße" in Bad Vilbel stahlen Unbekannte in der Zeit von Dienstag (16.07.2024), 17:50 Uhr bis Mittwoch (17.07.2024), 06:30 Uhr eine Rüttelplatte. Die Polizeistation Bad Vilbel bittet Zeugen, denen im genannten Zeitraum Personen auf der Baustelle aufgefallen sind, sich unter Tel.: 06101 54600 zu melden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

