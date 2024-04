POL-NE: Diebe nach versuchtem Kabeldiebstahl gefasst

Neuss (ots) - Ermittler des Verkehrskommissariats 1 in Neuss suchen den Fahrer eines dunklen Skoda Kombi mit Neusser Kennzeichen. Der Mann soll am Freitag (26.04.), gegen 10:50 Uhr, einer 30 Jahre alten Frau aus Neuss über den Fuß gefahren sein und seine Fahrt ohne anzuhalten fortgesetzt haben. Die Fußgängerin stand am Fahrbahnrand und wollte an der Einmündung Am ...

mehr