POL-NE: Autofahrer fährt Fußgängerin beim Abbiegen über den Fuß

Meerbusch / Grevenbroich (ots) - Am Donnerstag (25.04.), kam es zwischen 09:30 Uhr und 13:00 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Haus an der Moerser Straße. Die unbekannten Tatverdächtigen versuchten eine Terrassentür aufzuhebeln und gelangten nicht in das Objekt. Ebenfalls versuchten mutmaßliche Tatverdächtige in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der selbigen Straße einzubrechen. Die Unbekannten hebelten ...

mehr