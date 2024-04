Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Drogen bei Personenkontrolle und in Wohnung sichergestellt

Grevenbroich - Dormagen (ots)

Am Freitag (26.04.), gegen 22:50 Uhr, bestreiften Polizisten einen Fußweg zwischen der Konrad-Thomas-Straße und der Von-Droste-Straße in Grevenbroich, als ihnen ein 38- jähriger Mann mit einem Kleinkraftrad entgegenkam. Die Beamten entschieden sich für eine Kontrolle des Mannes und fanden in seinem mitgeführten Rucksack Drogen auf. Diese stellten sie sicher.

Da der 38- Jährige über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde er vorläufig festgenommen und zur Durchführung weiterer kriminalpolizeilicher Maßnahmen einer umliegenden Polizeiwache zugeführt. Diese konnte er nach Prüfung von Haftgründe wieder verlassen.

Im Rahmen des Einsatzes ergaben sich zudem Hinweise auf Drogen in einer Wohnung in Dormagen. Mit Durchsuchungsbeschluss wurde die Wohnung auf der Goethestraße am Samstagmittag aufgesucht. Dort angetroffen wurden eine 38- jährige Frau sowie ein 34- jähriger Mann. Im Rahmen der Durchsuchung stellte die Polizei weitere Betäubungsmittel sicher.

In beiden Fällen erwartet die angetroffenen Personen ein Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Drogen.

Die weiteren Ermittlungen übernahm das Kriminalkommissariat 12.

