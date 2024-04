Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Verkehrsunfall an Fußgängerampel

Lippe (ots)

Am Zubringer (B 239) ereignete sich auf Höhe der Fußgängerampel zwischen der Oerlinghauser Straße und der Lockhauser Straße am Sonntagnachmittag (21.04.2024) gegen 16 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 39-Jähriger aus Bielefeld war mit seinem VW Golf in Richtung Lage unterwegs. Als er sich in Höhe der Fußgängerampel befand, überquerte nach ersten Erkenntnissen eine 19-jährige Pedelec-Fahrerin vom linken Rad- und Gehweg aus die Fahrbahn, obwohl die Ampel für sie Rot zeigte. Der Autofahrer schaffte es nicht mehr rechtzeitig auszuweichen und stieß mit der Radfahrerin zusammen. Die Bad Salzuflerin stürzte vom Pedelec auf die Straße und erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen-Team kümmerte sich um sie und brachte sie anschließend in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell