Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe - Schneefall sorgt für viele Gefahrenstellen

Lippe (ots)

(KF) In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden allein der Polizei in der Zeit zwischen 02:45 Uhr und 07:00 Uhr kreisweit etwa 20 witterungsbedingte Gefahrenstellen gemeldet. Es handelte ausschließlich um umgefallene Bäume, die der Last des Schnees nicht standhielten. Die Bäume wurden durch die örtlichen Feuerwehren beseitigt. Zu nennenswerten Schäden unter Verkehrsteilnehmern kam es nicht. In zwei Fällen, einmal im Extertal und einmal in Leopoldshöhe sorgte der Schneefall dafür, dass jeweils ein PKW von der Fahrbahn abkam und im Graben landete. Auch hier wurde niemand verletzt oder erkennbar geschädigt.

