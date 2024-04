Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Tankstellenräuber flüchtet ohne Beute

Lippe (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 16:45 Uhr, betrat ein junger maskierter Mann den Geschäftsraum der ELAN-Tankstelle an der Hamelner Straße. Unter Vorhalt eines Messers verlangte er die Herausgabe von Bargeld. Als dann glücklicherweise ein Kunde mit seinem PKW auf das Tankstellengelände fuhr, ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und flüchtete ohne Beute in Richtung Busbahnhof. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief bisher ergebnislos. Bei dem Räuber handelt es sich um einen etwa 170 cm großen Mann mit schlanker Figur und südländischem Erscheinungsbild. Sein Alter wird auf ca. 25 Jahre geschätzt. Er trug eine rote Collegejacke und eine grüne Jogginghose. Zeugen die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090, zu melden.

