Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Verdacht auf Amtsanmaßung nach Verkehrsunfall.

Lippe (ots)

Bereits am 24.03.2024 gegen 15:30 Uhr wurde ein 24-jähriger, behinderter Mann auf der Gildestraße bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der Radfahrer aus Lemgo gab an, dass ein Autofahrer ihm von hinten aufgefahren sei. Dadurch stürzte der Mann von seinem Fahrrad und wurde verletzt. Der Unfallverursacher habe daraufhin angekündigt, die Polizei zu verständigen. Stattdessen erschienen kurze Zeit später zwei Männer in einem zivilen Pkw an der Unfallstelle, gaben sich als Polizisten aus und nahmen den Unfall auf. Sie teilten dem Unfallopfer mit, dass er einen Brief nach Hause erhalten werde und verließen dann den Tatort. Die Betreuerin des Verletzten erstattete erst einige Zeit später Anzeige bei der Polizei Lippe, nachdem dieser keine Post erhielt und sie ahnte, dass er betrogen worden war. Eine Beschreibung der Täter liegt nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und eine gesonderte Anzeige wegen Amtsanmaßung eingeleitet. Weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Verkehrskommissariat zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell