POL-LIP: Lemgo-Leese. Einbruch in Sportverein.

Lippe (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (17./18.04.2024) brachen bislang unbekannte Täter in ein Sporthaus in der Herforder Straße ein. Die Einbrecher beschädigten dabei massiv Fenster und Türen des Sporthauses und durchwühlten das Innere. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Auch an einer nahegelegenen Grillhütte wurden zwei Vorhängeschlösser beschädigt. Eine Zeugin hatte das ...

