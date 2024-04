Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Sporthalle und Möbelhaus.

Lippe (ots)

Von Mittwoch auf Donnerstag (17./18.04.2024; 18 - 8 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in eine Sporthalle und ein angrenzendes Möbelhaus in der Bahnhofstraße ein. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt zur Sporthalle. Im Inneren der Halle stahlen sie Bargeld. Anschließend gelangten die Täter durch eine eingeschlagene Zwischentür in das angrenzende Möbelhaus. Dort durchsuchten sie mehrere Büroräume und entwendeten weiteres Bargeld. Schließlich verließen sie das Gebäude über einen Notausgang und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei Lippe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

