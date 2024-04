Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Viele Anrufe falscher Polizeibeamter erfolglos.

Lippe (ots)

Die Polizei Lippe warnt vor betrügerischen Anrufen bei denen sich Täter als Polizeibeamte ausgeben, um gezielt ältere Menschen zu schädigen. In den letzten Tagen kam es in mehreren Städten im Kreis Lippe zu solchen Betrugsversuchen. Erfreulicherweise blieben diese jedoch allesamt erfolglos.

Am 12.04.2024 erhielt eine 85-jährige Frau aus Detmold einen Anruf von einer falschen Polizeibeamtin, konnte den Betrugsversuch aber rechtzeitig erkennen und nicht darauf eingehen. Am 14.04.2024 erhielt ein 58-jähriger Mann aus Augustdorf einen Anruf von einem falschen Polizeibeamten, ließ sich aber ebenfalls nicht täuschen. Am 16.04.2024 erhielt eine 67-jährige Frau aus Horn-Bad Meinberg einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten, der vorgab, dass ihre Nachbarin überfallen worden sei. Das Telefonat wurde jedoch von dem Täter abgebrochen, bevor er weitere Schritte unternehmen konnte. Weitere ähnlichen Betrugsversuche wurden aus Oerlinghausen, Lage und Leopoldshöhe gemeldet. In keinem dieser Fälle gelang es den Betrügern jedoch, ihr Ziel zu erreichen.

Es zeigt sich, dass sich die Masche herumspricht und viele Angerufene den Betrug rechtzeitig erkennen. Die Betrüger werden es aber weiter versuchen. Erinnern Sie daher bitte ihre älteren Familienmitglieder oder Bekannten an diese Form des Betrugs. Hier sind wichtige Tipps zur Vermeidung:

- Legen Sie umgehend auf, wenn Sie einen solchen Anruf erhalten:

Die Polizei fragt Sie niemals nach Ihren Geld- und Wertsachen oder bittet Sie um deren Herausgabe!

- Von der Nummer 110 wird die Polizei Sie niemals kontaktieren: Wird bei Ihnen die 110 im Telefon-Display angezeigt, handelt es sich um einen Betrug! - Geben Sie am Telefon keine Auskunft zu finanziellen Verhältnissen! - Übergeben Sie niemals Geld- oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen! - Benachrichtigen Sie die Polizei unter der selbst gewählten Rufnummer 110 oder wenden Sie sich telefonisch an die örtliche Polizeiwache!

Weitere Tipps und wie Sie sich und Ihre Angehörigen vor einer solchen Tat schützen können, erfahren Sie auf unserer Website: https://lippe.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-aktuellen-betrugsmaschen

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell