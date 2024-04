Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Wem gehört das Fahrrad?

Lippe (ots)

Am 10.04.2024 fand die Polizei in der Stettiner Straße ein unverschlossenes Fahrrad in einem Gebüsch. Vermutlich stammt es aus einem Diebstahl. Es handelt sich um ein gepflegtes, schwarzes E-Mountainbike des Herstellers "Scott" mit Abus Faltschloss "Bordo" am Rahmen. Wer kann Angaben zum Eigentümer machen? Hinweise zur Herkunft des Fahrrads nimmt das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090 entgegen.

