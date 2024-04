Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Diestelbruch. Verkehrsunfallflucht mit Verletzten.

Lippe (ots)

Am Sonntagabend (14.04.2024) gegen 20:20 Uhr kam es auf der Kreuzung Remmighauser Straße/Barntruper Straße zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 21-jähriger Detmolder mit seinem Renault Clio die Remmighauser Straße in Richtung Herberhausen. An der Einmündung zur Barntruper Straße bog ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Ford Mondeo nach links in die Remmighauser Straße ein und missachtete dabei die Vorfahrt des 21-Jährigen. Dieser musste stark abbremsen und ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei geriet er ins Schleudern und prallte mit seinem Fahrzeug gegen die Leitplanke. Er erlitt dabei leichte Verletzungen. Sein Pkw wurde dabei total beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Laut Zeugenaussage soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen grauen Ford Mondeo mit lippischer Zulassung gehandelt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem flüchtigen Unfallbeteiligten aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Fahrer des Fords geben können, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

