Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Remmighausen. 82-Jähriger kollidiert mit geparktem LKW.

Lippe (ots)

Am Freitagabend (12.04.2024) gegen 21:36 Uhr kam es auf der L758 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem geparkten LKW. Ein 82-jähriger Detmolder befuhr mit seinem Mercedes die Hornsche Straße in Richtung Detmold. Er übersah augenscheinlich aufgrund von Unaufmerksamkeit einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Lastkraftwagen (IVECO) und kollidierte mit diesem. Durch den Aufprall entstand erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Auch im Inneren des LKWs wurden geladene Gegenstände beschädigt. Der 82-jährige Unfallverursacher verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht, konnte jedoch nach einer Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort entlassen werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr abgestreut. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 17.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell