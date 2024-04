Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Nienhagen. Betrunken Verkehrsschild überfahren.

Lippe (ots)

Am Samstag (13.04.2024) gegen 17:50 Uhr kam es in Nienhagen, an der Kreuzung Bielefelder Straße/Eckendorfer Straße, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 31-jähriger Fahrer eines Ford Galaxy befuhr mit seinem 31-jährigen Beifahrer die Eckendorfer Straße in Richtung Bielefelder Straße. Beim Überqueren der Kreuzung leitete er den Bremsvorgang zu spät ein, überfuhr ein Verkehrszeichen und fuhr auf ein angrenzendes Feld. Am Fahrzeug und dem Verkehrszeichen entstand ein Sachschaden von rund 16.500 Euro. Die beiden Insassen blieben unverletzt. Der Fahrer besaß keine gültige Fahrerlaubnis. Da auch ein freiwilliger Atemalkoholtest positiv verlief, wurde ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Die Polizei hat Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung unter Alkohol- und Drogeneinfluss sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

