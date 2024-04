POL-LIP: Blomberg. Einbruch in Doppelgarage.

Lippe (ots) - Am Montagmorgen (15.04.2024) wurde gegen 9:15 Uhr bei der Polizei eine Bombendrohung an der Sekundarschule Nordlippe im Hackemackweg gemeldet. In dem daraus resultierenden Einsatz wurden zahlreiche Kräfte entsandt. Nach einer ersten Prüfung des Bedrohungsschreibens ordnete die Polizei an, dass alle 450 Schüler und das Kollegium das Gebäude verlassen sollten. Zur Betreuung der Schüler wurden Seelsorger ...

