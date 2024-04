Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg-Großenmarpe. Sachbeschädigung an Grundschule.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter kletterten auf das Dach einer Grundschule in Großenmarpe in der Turnhallenstraße und beschädigten dort ein Dachfenster. Am Freitagvormittag (12.04.2024) gegen 11:30 Uhr war das Fenster eines Klassenraums noch unbeschädigt. Bis zum Montagmorgen (15.04.2024) gegen 07:30 Uhr hatten die Täter ein ca. 30 bis 40 cm großes Loch in das Hartkunststofffenster geschlagen. Wie die Täter auf das Dach gelangten, ist bislang unklar. Die Schule erstattete Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 6 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell