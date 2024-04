Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Krentrup. Gefährliche Körperverletzung.

Am Montagmittag (15.04.2024) gegen 12:40 Uhr kam es auf der Krentruper Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Eine 31-jährige Frau aus Lage hatte zuvor in einem Geschäft in der Krentruper Straße gestohlen. Als sie mit ihrem Pkw flüchten wollte, versuchten die 44-jährige Mitarbeiterin des Ladengeschäfts sowie ein Ehepaar, sie daran zu hindern. Die Diebin fuhr daraufhin mit ihrem Audi A6 rückwärts aus der Parklücke und erfasste dabei die Mitarbeiterin aus Leopolshöhe, die sich vor das Auto gestellt hatte. Sie erlitt dabei Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Gegen die Täterin wurden Strafanzeigen wegen Ladendiebstahls und gefährlicher Körperverletzung erstattet. Zudem besaß sie keine gültige Fahrerlaubnis, weshalb auch hierfür eine Strafanzeige gefertigt wurde. Die Ermittlungen der Polizei Lippe dauern an.

