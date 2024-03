Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 56-Jährige beißt Bundespolizisten

Hagen (ots)

Gestern Morgen (17. März) soll eine Frau im Hagener Hauptbahnhof randaliert haben. Anschließend leistete sie erheblichen Widerstand gegen die Bundespolizisten und biss einen von ihnen in die Hand.

Gegen 8 Uhr wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Hagen über eine Randaliererin in der Haupthalle in Kenntnis gesetzt. Die Einsatzkräfte begaben sich unverzüglich in den Hauptbahnhof. In einem Kiosk trafen sie die 56-Jährige an, welche sich zu diesem Zeitpunkt an dem Kaffeeautomaten bediente, ohne zuvor dafür gezahlt zu haben. Als die Beamten sie aufforderten sich auszuweisen, weigerte die togoische Staatsbürgerin sich und wurde zunehmend aggressiver. Daraufhin wurde sie dem Bundespolizeirevier am Hagener Hauptbahnhof zugeführt.

Vor Ort sollten sollte die Identität der Frau mittels eines Fingerabdruckscans festgestellt werden. Dabei schrie sie lautstark herum und wehrte sich vehement, indem sie ihre Arme versperrte und ihre Hände ineinander verschloss. Aufgrund des Widerstandes wurde die Aggressorin fixiert und es wurden weitere Polizisten zur Unterstützung angefordert. Auch als die Einsatzkräfte der Polizei NRW eintrafen, wehrte die Togoerin sich erheblich gegen die Maßnahmen und biss einen der Bundespolizisten in den Handschuh. Dieser blieb unverletzt und weiterhin dienstfähig.

Nachdem die Identität der Tatverdächtigen unter erheblichen Kraftaufwand festgestellt wurde, ermittelten die Polizisten, dass diese sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhält. Die Bundespolizisten nahmen die unkooperative Frau fest und fertigten Lichtbilder von ihr. Anschließend wurde sie dem Polizeigewahrsam in Hagen zugeführt. Die 56-Jährige wird sich nun wegen tätlichen Angriffs und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, sowie wegen des unerlaubten Aufenthalts verantworten müssen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell