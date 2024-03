Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 22.03.2024 - Einbruch in Vereinsheim

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Harztorwall, 20.03.24, 15:00 - 21.03.24, 07:30 Uhr

Auf ein Vereinsheim in der Straße Harztorwall hatten es Einbrecher in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag abgesehen. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Täter in die Innenräume und durchsuchten diese nach Wertsachen. Ob Diebesgut erlangt werden konnte, steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest. Daher kann eine Schadenssumme bislang nicht beziffert werden.

Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen unter 05331/9330.

