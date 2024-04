Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Jugendliche angefahren - Zeugen zu Unfallflucht gesucht.

Lippe (ots)

An der Rudolph-Brandes-Allee wurde am Dienstagmittag (16.04.2024) gegen 13.50 Uhr eine 16-Jährige von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und leicht verletzt. Die Jugendliche aus Bad Salzuflen war zuvor auf dem Gehweg entlang der Rudolph-Brandes-Allee in Richtung Sparkasse unterwegs. Anschließend überquerte sie die Straße an der Einmündung Hoffmannstraße im Bereich der Fußgängerampel. Währenddessen wurde sie von einem schwarzen Auto angefahren, das von links aus Richtung Hoffmannstraße kam, und stürzte. Laut Angabe der 16-Jährigen soll eine ältere Frau mit Brille am Steuer des Wagens gesessen haben. Statt sich um ihre Pflichten als Unfallbeteiligte zu kümmern, fuhr die Unbekannte einfach weiter. Eine Ersthelferin kümmerte sich um die verletzte Jugendliche. Ein Rettungswagen brachte sie anschließend in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zur flüchtigen Autofahrerin oder dem Fahrzeug machen können, sich telefonisch unter 05231 6090 zu melden. Ebenfalls wird die Ersthelferin gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell