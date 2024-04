Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Hohenhausen. Fußgängerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt.

Lippe (ots)

An der Lemgoer Straße wurde am Dienstagmittag (16.04.2024) gegen 12 Uhr eine Fußgängerin von einem Autofahrer angefahren. Der 68-Jährige aus dem Kalletal beabsichtigte mit seinem Opel Grandland auf einem rechtsseitigen Parkstreifen in Richtung Lemgo einzuparken. Dafür setzte er seinen Opel zurück. Dabei stieß er gegen die 73-Jährige aus dem Kalletal, die zuvor die Straße überquerte. Die Fußgängerin stürzte und wurde am Kopf verletzt. Ein Rettungswagen-Team erschien vor Ort und kümmerte sich um die Frau, deren Verletzungen zunächst als leicht eingestuft wurden. Wenig später stellte sich im Krankenhaus jedoch heraus, dass die 73-Jährige durch den Unfall schwerwiegende Kopfverletzungen davongetragen hatte, so dass nach aktuellem Stand Lebensgefahr besteht. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

