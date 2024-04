Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Kassiererin mit Warentrenner geschlagen.

Lippe (ots)

Am Mittwochabend (17.04.2024) gegen 19:30 Uhr schlug eine unbekannte Kundin in einem Supermarkt in der Felix-Fechenbach-Straße mit einem Warentrenner eine 19-jährige Kassiererin. Laut ihrer Aussage habe die Kundin sie zuerst verbal bedroht. Nachdem sie dann ihren Kollegen um Hilfe bat, habe die Täterin sie mehrfach mit dem Warentrenner geschlagen und flüchtete anschließend. Die 19-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die Kassiererin beschrieb die Tatverdächtige wie folgt: - weiblich - ca. 20-25 Jahre alt - ca. 165 cm groß - schwarze lange Haare (zum Zopf gebunden) - schwarzer langer Wintermantel mit Kapuze - graue Jogginghose - weiße Sneaker Wer Hinweise zu der beschriebenen Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 mit dem Kriminalkommissariat 5 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell