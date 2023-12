Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mahnwache verlief friedlich

Warendorf (ots)

Die am Samstag, 30.12.2023, stattgefunden Mahnwache für die Opfer des Nahost-Krieges auf dem Dr.-Paul-Rosenbaum in Ahlen verlief friedlich. Kräfte der Polizei, u. a. der Bereitschaftshundertschaft Recklinghausen, schützten die angezeigte Versammlung. Etwa 150 Personen in der Spitze suchten die Mahnwache ab 15:00 Uhr auf, davon einige mit einem öffentlich gezeigten pro-palästinensischen Bezug. Gegen 16:00 Uhr ließen Teilnehmende circa 30 weiße heliumgefüllte Luftballone steigen. Um 16:30 Uhr beendete der Versammlungsleiter die Versammlung.

