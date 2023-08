Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Auto prallt in Bushaltestelle

Pforzheim (ots)

In einem Wartehäuschen einer Bushaltestelle in der Pforzheimer Oststadt ist am Sonntagabend ein Autofahrer gelandet.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr der 68-jährige Fahrer eines Renault am Sonntag gegen 20:10 Uhr die Östliche-Karl-Friedrich-Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Kurz vor der Einmündung in die Ostendstraße fuhr der Mann aus bislang unbekannter Ursache geradeaus und kollidierte mit einem dortigen Wartehäuschen einer Bushaltestelle, wodurch die Glasscheiben und auch der Metallrahmen zerstört wurden. Personen befanden sich zu dieser Zeit glücklicher Weise nicht im Bereich der Haltestelle. Hiernach durchschlug das Fahrzeug noch einen Grundstückszaun und kam schließlich an einem dortigen Baum zum Stillstand. Wie Zeugen beobachten konnten, entfernte sich der Fahrzeugführer zunächst zu Fuß von der Unfallstelle, konnte jedoch durch eilig anfahrende Einsatzkräfte in unmittelbarer Nähe mit leichteren Verletzungen angetroffen werden. Die Unfallursache ist momentan Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Einen Führerschein konnte der 68-Jährige nicht vorweisen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell